Всеволожский район готовится к празднованию 75-летия Победы

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский представил губернатору Ленобласти Александру Дрозденко масштабную программу подготовки к празднованию 75-летия Победы. Акцент будет сделан на благоустройстве памятных мест и создании условий для привлечения туристов.

Как сообщил Андрей Низовский, в ближайшее время завершится обновление парка «Никто не забыт и ничто не забыто» в поселке Романовка. Уже проведены работы по благоустройству территории, установлены дорожки, скамейки, ограждение. Кроме того, в октябре планируется открыть велодорожку и тротуар вдоль Дороги жизни на участке от Приютинской улицы до улицы Героев. Дорожка будет оборудована скамейками, велопарковками, освещением.

Разрабатывается план ремонта Румболовского братского воинского захоронения на десятом километре Дороги жизни и благоустройства прилегающей территории. Специалисты уже представили эскизную схему предстоящих работ.

Для удобства гостей района на мемориальных объектах Дороги жизни будут установлены информационные стенды и таблички с QR-ссылками, ведущими на сайт с материалами о Великой Отечественной войне и подвигах ленинградцев. А добраться до памятных мест можно будет на экскурсионном ретропоезде. Александр Дрозденко поручил комитету по туризму провести переговоры с руководством РЖД о запуске такого поезда по маршруту Финляндский вокзал – станция Ладожское озеро.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива