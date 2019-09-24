Всеволожские лыжники-ветераны покоряли итальянские трамплины

Летний чемпионат мира среди мастеров (ветеранов спорта) по прыжкам на лыжах с трамплина проходил в итальянском городе Предаццо. В этом чемпионате приняло участие 100 спортсменов из 12 стран мира.



Сборная команда России состояла из 15 спортсменов, отобранных по результатам соревнований из шести регионов России – Сахалин, Москва, Казань, Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Все ветераны, представлявшие Ленинградскую область, приехали из Всеволожского района.

Город Предаццо принял наших спортсменов хорошо, однако погода оказалась экстремальной. Днём температура доходила до 25–27 градусов тепла, а по ночам было плюс 2 градуса. Сложные условия сложились и на трамплине. Щётки искусственного покрытия на выкате были положены короче, чем на трамплинах, на которых наши спортсмены тренировались в России, и сразу же начиналась земля с травой. Уже на тренировке одна из шведских спортсменок сломала руку. Владимир Ульянов из Санкт-Петербурга вывернул руку, наш Леонид Демьянов на выкате упал и порвал ботинок, петрозаводский спортсмен Владимир Кондратьев сильно ободрал лицо, петербуржец Виталий Кротов на выкате так повредил колено, что даже не смог выступать. Но такая обстановка заставила команду России собраться с духом. И они завоевали второе общекомандное место, уступив только Норвегии.

Наши ветераны спорта привезли с собой из Италии шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовых медалей. Основной урожай медалей собрали петербургские спортсмены. В личном зачёте на трамплине HS – 66 серебряную медаль в категории «70 лет и старше» завоевал Сергей Ленинский из Токсово. Напомним, что Сергей Михайлович уже является восьмикратным чемпионом мира среди мастеров. В командном зачёте Фидель Терентьев из посёлка Кузьмоловский вышел на второе место.

Людмила ОДНОБОКОВА