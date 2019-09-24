Автомобилистов Ленобласти предупреждают о непогоде

В ближайшие дни на территории 47-го региона ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 25 сентября, на территории области местами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром на востоке с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса Цельсия.

В четверг, 26 сентября, в Ленобласти также местами прогнозируется небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Столбики термометров в ночные часы будут показывать от -3 до +2 градусов.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим, отказаться от резких и необдуманных маневров при управлении транспортными средствами, не допускать резких торможений.