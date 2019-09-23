У любителей экстрима появился свой скейт-парк

Первый муниципальный бетонный скейт-парк Ленинградской области открылся в торжественной обстановке 20 сентября в микрорайоне Мельничный Ручей города Всеволожска. Эта молодежная площадка находится между улицей Вокзальной и улицей Горсткина. Стилистику пространства создают три линии фигур для непрерывного реверсивного исполнения трюков.

В скейт-парке городские экстремалы смогут заниматься скейтбордом, катанием на роликах, самокатах и велосипедах BMX. Но это не единственное назначение нового объекта. Есть здесь и небольшая детская площадка, и место для прогулок с малышами. Предусмотрено освещение вечернее освещение. Объект построен в рамках программы «Комфортная городская среда».

Общая стоимость проекта составила 11 миллионов рублей (10 процентов из местного бюджета, 30 процентов из федерального, 60 процентов из областного).

На открытии скейт-парка было очень оживленно. Зрители наблюдали за тем, с каким удовольствием опытные экстремалы – профессиональные спортсмены осваивают новое пространство, демонстрируя всевозможные трюки на горках и дорожках.

Красную ленточку – символ открытия нового объекта – перерезали Андрей Низовский, глава администрации района и Виктория Айзенштадт, и.о. начальника отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям.

После завершения официальной церемонии начались показательные выступления петербургской команды школы современных видов спорта «Street Sport» (руководитель Максим Воропаев).

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА