Почему не хватает льготных лекарств?

Проблема обеспечения льготных категорий населения лекарственными препаратами не решается уже много лет – об этом в полный голос заговорил Росздравнадзор, обнародовавший в текущем году результаты многочисленных проверок в регионах. За первый квартал 2019 года в ведомство обратилось 3500 жителей страны, причем больше половины жалоб связаны с отсутствием в аптеках выписанных лекарств. Эта тема весьма актуальна и для Всеволожского района. О ситуации мы попросили рассказать Татьяну Михайловну Иванову, специалиста отдела лекарственного обеспечения Всеволожской КМБ.

– В Российской Федерации программой льготного обеспечения медикаментами могут воспользоваться не все граждане, а, в соответствии с законом, лишь определенные их категории. Среди них – люди, страдающие различными заболеваниями. Выдача бесплатных медикаментов производится по спискам льготников, формируемых на федеральном и региональном уровнях, и средства на ее оплату выделяются из соответствующих бюджетов.

Хочу подчеркнуть: федеральные льготники (а это по большей части инвалиды всех групп) имеют право выбора – это либо получение бесплатных лекарств, либо ежемесячная денежная выплата на сумму около 830 рублей. Если льготник отказался от бесплатного лекарственного обеспечения в пользу денег, но потом передумал – изменить свое решение он может, написав до 1 октября текущего года соответствующее заявление. В этом случае право на бесплатные лекарства он получит с 1 января следующего года, а не в момент принятия такого решения. Об этом нужно помнить и понимать, что не в силах медицинских или аптечных работников изменить закон.

Все пациенты, имеющие право на получение льготных лекарств, заносятся в специальные регистры. В соответствии с этим регистром специалисты медицинского учреждения составляют заявку на приобретение фармацевтических препаратов на следующий год. Лимит на год для каждого лечебно-профилактического учреждения устанавливает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Заявка подается в комитет по здравоохранению уже в августе, причем медики составляют этот документ в двух видах – одна заявка по реальной потребности, другая – в рамках выделенного финансирования. Обычно уже на этом этапе понятно, что фактическая потребность выше, чем лимит финансирования. Перед подачей заявки на следующий год проводится анализ востребованности данных препаратов. Невостребованные или не полностью востребованные лекарства в заявку на следующий год не включаются или заявляются в уменьшенных количествах.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», комитет по здравоохранению проводит торги по закупке лекарств. Закупаются препараты в соответствии с международным наименованием действующего вещества, а не конкретные лекарства тех или иных производителей.

По завершении конкурсных процедур заключаются государственные контракты на поставку медпрепаратов, они, в соответствии с графиками поставок, поступают на аптечные склады, а оттуда – в аптеки, которые их реализуют гражданам по льготным рецептам, выписанным врачами.

Как видите, процедура эта длительная, сложная, сбои могут возникнуть на любом этапе. В функции моего отдела входит оформление заявки на следующий год, подача документов в комитет на нового пациента, не включенного в список, контроль за правильностью и обоснованностью выписки рецептов, информирование врачей об остатках или поступлениях лекарственных препаратов в аптечную сеть.

Мы можем отслеживать наличие препарата в аптеках и информировать об этом врачей и пациентов, но ни я, ни сотрудники аптек, ни доктор не в состоянии влиять на поступление какого-либо лекарства в аптечную сеть! Тем не менее мы ежедневно выслушиваем претензии от пациентов, которые не могут воспользоваться своими льготами. И мало кого удовлетворяет ответ: «Мы выполнили свои обязательства на сто процентов».

Самая напряженная ситуация в этом году с препаратами для пациентов с сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Их просто закупили меньше, чем была потребность – в соответствии с выделенным лимитом. И сегодня увеличить их количество до конца года возможно только за счет исключения из закупок препаратов для лечения других нозологий. Диабет – одно из самых распространенных на земле заболеваний. У нас на учете в 2018 году состояло 3700 пациентов, в 2019 году – 4000 человек, из них 3400 – на таблетированных препаратах, 600 – на инсулине. И количество таких пациентов растет год от года и за счет вновь выявленных, и за счет приехавших из других регионов.

Несмотря на то что с каждым годом денег на льготные препараты выделяется все больше, недостаток средств сохраняется. Если в 2016 году из федерального и областного бюджетов на закупку льготных лекарств только для нашего района было выделено больше 48 млн рублей, то в 2017 – уже более 56 млн, а в 2018 году сумма составила 58 млн. В 2019 году суммарный объём финансирования достиг 73 292 855 рублей. Финансирование растёт по мере увеличения числа льготников – только на территории Всеволожской КМБ еженедельно появляются 5–6 новых пациентов, нуждающихся в льготном обеспечении лекарствами. За прошлый год количество обеспеченных лекарствами рецептов по федеральной льготе выросло на 40%, а по региональной льготе – на 28%.

В дополнение к интервью со специалистом отдела лекарственного обеспечения Всеволожской КМБ отметим: проблема касается не только нашего района или даже региона, она существует по всей стране. О том, что рост финансирования не решает проблемы обеспечения льготников, говорилось уже не раз. Президент Владимир Путин вообще считает, что система льготного обеспечения лекарствами в России малопродуктивна и не учитывает потребности каждого человека. По словам главы нашего государства, из федерального бюджета на закупку льготных лекарств выделяется около 380 миллиардов рублей, но государственные расходы на здравоохранение не покрывают потребности населения в лекарственном обеспечении. Только в семи субъектах России жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в остальных регионах список жизненно важных препаратов сокращается. В 30 регионах страны существуют проблемы обеспечения льготными лекарственными препаратами.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что «монетизация федеральных льгот привела к нарушению солидарного принципа» в системе льготного лекарственного обеспечения, и сегодня только 3,2 миллиона федеральных льготников получают бесплатные лекарства. К ним, кстати, относятся и люди, страдающие сахарным диабетом.

Нехватка федеральных средств вызвала дополнительную нагрузку на региональные бюджеты. По словам министра, чтобы выровнять ситуацию, необходимо на законодательном уровне разработать «единый реестр льготополучателей, соединивший и федеральный, и все региональные сегменты», а также единый перечень жизненно важных для обеспечения льготников лекарств.

В настоящее время многие регионы при составлении территориальных программ госгарантий искажают перечень жизненно важных препаратов как по объему, так и по составу, говорилось в докладе Вероники Скворцовой на выездном совещании о мерах по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения россиян в ноябре прошлого года. Есть регионы, повышающие количество международных непатентованных наименований, которые есть в перечне, добавляя препараты и даже БАДы по своему усмотрению.

Министерство здравоохранения до конца 2020 года планирует завершить «разработку единых требований к региональным информационным системам, в том числе управления льготным лекарственным обеспечением, что позволит регионам перейти на единый формат обмена информацией, визуализировать распределение закупленных препаратов в медицинской и аптечной сети на складах, перейти на электронные рецепты и персонализировать доведение необходимого лекарства для каждого пациента». Региональные информационные системы будут подключены к единой информационной системе в сфере здравоохранения.

Проблема обеспечения льготными лекарствами, судя по всему, не решится и без учета интереса поставщиков. Сложности с проведением закупок отмечаются в этом году во многих областях страны. Поставщики льготных препаратов нередко отказываются от участия в аукционах, поскольку их не устраивает объявленная Министерством здравоохранения предельная стоимость препаратов. О том, что из-за ужесточения требований к заключению контрактов не состоялись многие торги с поставщиками, объявленные областным правительством, говорил и руководитель Всеволожской аптеки № 1 Дмитрий Попов.

Кардинальные изменения в системе льготного обеспечения лекарствами потребуют времени и определенных усилий. На региональном уровне помощь готово оказать Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм», открывшее «горячую линию» по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан. Она работает по будним дням с 9.00 до 17.00 по номеру 8 (812) 688­-66­-03.

Во Всеволожском районе отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан осуществляют несколько аптек, расположенных в разных муниципальных образованиях:

Аптека № 1 во Всеволожске, аптечные пункты ЛОГП «Ленфарм» в пос. им. Свердлова, пос. им. Морозова, дер. Вартемяги, аптеки в дер. Лесколово, Гарболово, в пос. Стеклянный (МП «Лесколовская фармация»), аптека в пос. Токсово (ООО «Доктор»), в пос. Кузьмоловский (ООО Фармацевтическое объединение «Аптека»). Жители, пользующиеся льготами на лекарственные препараты, могут получить их в любой из этих аптек.

Мария АНДРЕЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива