Аналог скоро отключат! Кому беспокоиться и что делать?

Председатель комитета по печати Ленинградской области Константин Визирякин рассказал, как 47-й регион перейдет на цифровое вещание.

– Константин Николаевич, 14 октября в Ленинградской области произойдет полное отключение аналогового телевидения. Кому стоит беспокоиться?

– Если, включая федеральные каналы, вы видите на экране букву «А», то, значит, вам нужно озаботиться данным вопросом. Если же у вас за окном – спутниковая тарелка или в дом проведено кабельное телевидение (КТВ), а большинство операторов КТВ уже подготовились к тому, что 14 октября отключат аналог, то вам точно переживать не за что.

Но на всякий случай, хочу предупредить ленинградцев: сейчас участились случаи, когда в квартиры звонят сотрудники операторов кабельного телевидения и произносят текст примерно такого содержания: «14 октября прекращается работа аналогового телевидения, поэтому, уважаемые граждане, вам необходимо заключить договор именно с нашей компанией». Прежде чем идти на поводу у позвонивших, мы рекомендуем проконсультироваться с той компанией, услугами которой вы пользуетесь. В большинстве случаев подобные звонки – признаки недобросовестной конкуренции.

– Где можно приобрести приставку для перехода на «цифру» и есть ли какие-нибудь льготы для малообеспеченных слоев населения?

– Приставку можно приобрести в магазинах бытовой техники. Продавцы в курсе, какие они бывают и чем отличаются. Цены на приставки не «кусаются», однако, если вам положены льготы, советуем обратиться в центр социальной защиты по справочным телефонам – 8 (812) 679-01-05 и 8 (813-70) 3-88-33, – и уточнить, что и как нужно сделать, чтобы получить компенсацию.

Кстати, покупать приставку или нет – зависит в том числе от того, какой у вас телевизор. Если ему лет пятнадцать, то без приставки не обойтись. Если же телевизор достаточно новый, скорее всего, в него встроен цифровой ресивер, который позволяет принимать каналы первого и второго мультиплекса. Так что внимательно почитайте инструкцию, или воспользуйтесь подсказкой на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

– Что делать людям, которые по каким-либо причинам не могут сами подключить приставку?

– Есть горячая линия, действующая на всей территории страны. Ее бесплатный номер – 8 (800) 220-20-02. Там отвечают на любые вопросы и помогают подключать оборудование удаленно. При этом в Ленинградской области активно работают 480 волонтеров, готовых прийти на помощь и подключить приставку. Пригласить их можно по телефонам, которые я называл при ответе на предыдущий вопрос.

– Каким образом комитет по печати принимает участие в процессе «цифровизации»?

– Наш комитет в данном случае выполняет функцию информирования граждан. Мы занимаемся социальной рекламой. Например, было напечатано порядка 40 тысяч плакатов, листовок и флаеров, распространявшихся в отделениях почты, МФЦ, социальных учреждениях, на информационных стендах многоквартирных домов и по почтовым ящикам. На них имеется вся необходимая информация для тех, кто не хочет после 14 октября увидеть перед собой черный экран телевизора. В районных и региональных СМИ эта информация тоже активно размещается: в газетах, в сети интернет, на теле- и радиоканалах было опубликовано более 13 тысяч сообщений на данную тему.

Могу сказать по себе, информацию о предстоящем переходе на цифру вижу и слышу постоянно как в эфире, так и в социальных сетях и печатной прессе. Но в любом случае, «забывашки» без телевидения не останутся: сервисы поддержки продолжат работу и после 14 октября. И, кстати, получить компенсации за приобретение ресиверов льготники смогут до конца текущего года.

Беседу вел Николай ПЕТРОВ