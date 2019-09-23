Авторы со всего мира составят «Поэтический атлас»

Организационный комитет проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты» продолжает прием заявок на конкурс «Поэтический атлас».

В конкурсе могут принять участие русскоязычные поэты из любой страны мира. Лучшие стихотворения будут опубликованы в альманахе «Мгинские мосты» в специальном одноименном разделе. Авторы стихов­-победителей получат дипломы и авторский экземпляр альманаха. Победители будут выбраны в трех категориях: «Карта области» – стихи авторов, проживающих в различных районах Ленинградской области; «Карта России» – стихи авторов, проживающих в различных регионах РФ; «Карта мира» – стихи авторов, проживающих в различных странах мира.

Заявки на участие в конкурсе «Поэтический атлас» принимаются до 30 сентября на электронную почту фестиваля – litmga@mail.ru. Подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на интернет-­ресурсах проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты»: http://www.stihi.ru/avtor/festival2011 и https://vk.com/mginskie_mosty