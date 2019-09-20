Ярмарка ограничит движение на Всеволожском проспекте

28 и 29 сентября с 9.00 до 18.00 во Всеволожске на Юбилейной площади – Всеволожском проспекте будет проводиться ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка. Торжественное открытие – 28 сентября в 11.00 на Юбилейной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, 28 сентября с 6.00 до 29 сентября 21.00 на Всеволожском проспекте от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом будет ограничено движение автотранспортных средств.