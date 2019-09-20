В деревне Мистолово пройдет юбилейный Охтинский полумарафон

На территории курорта «Охта-парк» в деревне Мистолово Бугровского поселения 22 сентября пройдет Охтинский полумарафон. Соревнования проводятся пятый год подряд.

Дистанции полумарафона разработаны организаторами с учетом возрастов спортсменов – 1,5 км, 5 км, 10 км и 21 км. Также в соревнованиях могут принять участие любители скандинавской ходьбы. Доступны дистанции 5 км и 11 км в формате «Скандинавская ходьба – 5» и «Скандинавская ходьба – 11» без учета времени.

Для самых маленьких участников (от 2 до 6 лет) пройдут состязания на беговелах.

В программе мероприятия: выступление музыкальных коллективов, разминка, конкурсы, подарки и увлекательная программа для детей и родителей. Каждый участник получит традиционную памятную медаль с изображением зубра.

Регистрация обязательна и доступна по ссылке: http://reg.o-time.ru/start.php?event=19118