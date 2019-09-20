Всеволожская больница получила новый санитарный транспорт

Всего медучреждения семи районов 47-го региона получат новые медицинские автомобили.

Автомобили Lada Largus получили Всеволожская, Приозерская, Токсовская и Кингисеппская больницы, Подпорожская больница – автомобиль повышенной проходимости на базе УАЗ. В ближайшее время машины поступят в медучреждения Лодейнопольского, Бокситогорского и Тихвинского районов. Санитарный транспорт обеспечит работу ФАПов и служб оказания неотложной медицинской помощи пациентам в удаленных сельских поселениях.

Обновление областного медицинского автопарка продолжится в ноябре – в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заключены контракты на поставку 47 мобильных лечебно-диагностических комплексов на общую сумму свыше 500 млн рублей.