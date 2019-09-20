Автомобилисты могут пожаловаться на качество уборки региональных трасс на горячую линию

В Ленинградской области начала работу круглосуточная горячая линия из-за прогнозируемого резкого похолодания.

По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночные и утренние часы 21 сентября местами по Ленинградской области ожидаются заморозки до -1…-4 °C.

Спецтехника готова выйти на линию во всех районах Ленинградской области, на базах дорожных служб созданы запасы противогололедных реагентов.

Телефон дежурного диспетчера ГКУ «Ленавтодор» – 8 (812) 251-42-84. Заявка будет немедленно передана для исполнения в подрядную организацию, обслуживающую региональные дороги.