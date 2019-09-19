Трудовым мигрантам помогут цифровые технологии

Ленинградская областная торгово-промышленная палата предлагает защитить трудовых мигрантов от незаконной эксплуатации с помощью специальной цифровой платформы.

Согласно новому механизму приезжающих на работу снабдят специальными сотовыми телефонами. Внедрить инициативу в ЛОТПП планируют с начала октября.

– Борьба за легальные трудовые ресурсы идет во всем мире, – презентуя новый проект, сказал председатель совета директоров ООО «Трудовые резервы Евразии» Валерий Шинкаренко. – Сегодня к трудовым ресурсам из Центральной Азии приглядываются Южная Корея, Япония, Объединенные Арабские Эмираты. Если мы сегодня не создадим условия для привлечения квалифицированной рабочей силы, можем оказаться на обочине. Поэтому возникла необходимость в создании цифрового облака для мигрантов и работодателей.

На площадке ЛОТПП будет создан банк данных, где работодатель разместит свои вакансии. В свою очередь иностранный соискатель получит хорошую работу и миграционный телефон. Это легальный инструмент, который позволит проследить весь путь пребывания приезжих на территории РФ, а также получить необходимые услуги для трудоустройства в РФ.

По словам Валерия Шинкаренко, такой подход будет первым шагом легализации пребывания в стране, который позволит контролировать рынок трудовых ресурсов.

– Представить мигранта с современным гаджетом где-то на стройке во Всеволожском районе пока сложно, – сказал исполнительный директор ЛОТПП Игорь Муравьев. – Но ведь еще лет двадцать назад мало кто из жителей Санкт-Петербурга мог похвастаться наличием сотового телефона. Это было в диковинку. Понятно, что речь идёт о пилотном проекте. Если он окажется успешным, можно будет его внедрить не только в отдельно взятом субъекте, но и в других регионах России.

– Конечно, проблему трудовых мигрантов нужно решать, – говорит председатель профсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрий Жвания. – Необходимо упорядочить миграцию. Кстати, серые схемы на рынке труда нередко плодят представители разных автономий и диаспор. Не все, конечно. Но нередко именно эти структуры дискредитируют чистоплотных работодателей и выступают против организованной миграции. Безусловно, не все предприниматели, которые трудоустраивают приезжих, кристально чистые люди. Но и утрировать ситуацию нельзя.

Ирэн ОВСЕПЯН