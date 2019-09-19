Первая в Ленобласти команда по следж-хоккею вышла покорять лед

В Колтушском поселении, в спорткомплексе «Ладога Арена», прошли показательные выступления первой в регионе детской команды по следж-хоккею.

На данный момент в команде восемь ребят. Планируется набрать еще девять детей. Любой желающий может подать заявку на участие в команде. Тренировки проводятся три раза в неделю.

В ноябре эта команда будет представлять регион на II Фестивале Детской следж-хоккейной лиги.

Напомним, следж-хоккей или хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены передвигаются на специальных санях и, как в обычном хоккее, передают шайбу клюшками. С 1994 года этот вид спорта входит в программу зимних Паралимпийских игр.