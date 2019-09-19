На «Женском Бизнес Драйве» рассказали о социальном предпринимательстве

Более 300 участников конференции «Женский Бизнес Драйв» обсудили сегодня, 19 сентября, вопросы развития социального предпринимательства в 47-м регионе. В нынешнем году правительство Ленинградской области выделило на эту сферу 15 млн рублей.

– Женщины в социальном предпринимательстве – монополисты, – отметил на открытии конференции председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. – Сегодня они не только успевают заниматься семейными делами, но и успешно развивают свое дело.

– На конференции «Женский Бизнес Драйв» обсуждались вопросы, связанные с ролью женщины в бизнесе, – рассказывает начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района Екатерина Ковторова. – Говорили о том, почему прекрасный пол идет в предпринимательство. Участники конференции отметили, что в последнее время наблюдается тенденция вовлечения в бизнес многодетных мам. Их вдохновляет не только государственная поддержка, которая выражена материально. В последнее время госструктуры морально поддерживают начинающих бизнес-леди.

Разногласия на мероприятии возникли тогда, когда стали обсуждать вопросы феминизма и гендерного равенства. Одни говорили о том, что представительницам прекрасного пола необходима поддержка, другие, наоборот, убеждали, что главное – профессиональные навыки. Как показывает практика, число женщин в бизнесе растет, особенно это касается сферы социального предпринимательства. По статистике, в Ленинградской области зафиксирован рост социально ориентированных малых и средних компаний. За последний год прирост составил 37,5 %.

Ирэн ОВСЕПЯН