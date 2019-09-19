Зимой составность электричек Ириновского направления увеличится

Составность пригородных поездов направления на Мельничный Ручей, Ладожское озеро, Невскую Дубровку этой зимой увеличится.

Такое решение приняло АО «СЗППК» по просьбам пассажиров. Традиционно в связи со снижением пассажиропотока зимой переходят на шестивагонный состав. Но в этом году большинство поездов на Ириновском направлении будут курсировать составностью восемь вагонов.

– С учетом активного строительства жилья, мы видим востребованность среди пассажиров. Поэтому в текущем году Ириновский ход не будет переходить на составность в шесть вагонов, – отметил генеральный директор АО «СЗППК» Виталий Григорьев.