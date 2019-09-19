Главой Всеволожского района стал Вячеслав Кондратьев

В ходе открытого голосования на выборах главы муниципального образования Всеволожского района сегодня, 19 сентября, единогласно был избран Вячеслав Кондратьев. Его кандидатуру одобрил совет депутатов четвертого созыва.

На заседании присутствовали 34 из 38 новоизбранных депутатов. Заместителем главы администрации стала Ольга Ковальчук. За нее проголосовали 32 депутата, двое воздержалось.

Отметим, что кандидатура Вячеслава Кондратьева была предложена губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Новоизбранный глава пятнадцать лет состоит в совете депутатов Всеволожского района, последние годы был заместителем главы Всеволожского района Ольги Ковальчук. Вопрос избрания главы администрации будет решен 11 октября.

После этого состоялось внеочередное заседание совета депутатов. Всего обсудили три вопроса, связанных с изменениями в регламент, структуру и утверждением положения совета депутатов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА