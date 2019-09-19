В Молодежном центре «Альфе» прошел координационный совет Юнармии

В минувшую среду, 18 сентября, в Молодежном центре «Альфа» состоялся координационный совет Юнармии, на котором собрались руководители движения во Всеволожском районе. К ним присоединились и почетные гости.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько, заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Поляков, директор центра «Альфа» Елена Лаврова, руководитель клуба «Патриот» Сергей Свиридов и др.

Собрание было организовано с целью решения актуальных вопросов и планирования предстоящих мероприятий. Затронули и тему обязательной официальной регистрации отрядов. На данный момент у нас в районе насчитывается 13 отрядов Юнармии. В ближайшем будущем планируется введение дневника юнармейца, который может помочь ребятам при поступлении в определенные вузы.

Движение юнармейцев во Всеволожске базируется в Молодежном центре «Альфа». Для этих целей был создан клуб «Патриот», который посещает более 40 человек. Руководитель «Патриота» Сергей Свиридов рассказал, чем именно движение отличается от кадетов. В первую очередь Юнармия предполагает внешкольную деятельность, сюда ребята приходят уже после занятий. Юнармейцы посещают различные мероприятия патриотической направленности, ездят на экскурсии. На базе клуба, который расположился на улице Сергиевской, есть возможность заниматься боксом и рукопашным боем.

– В ближайшее время мы примем участие в игре в пейнтбол, затем отправимся на слет в войсковую часть, где ребятам расскажут о том, каково быть солдатом, – рассказал о планах на будущее Сергей Сергеевич.

Екатерина КОРОЛЕВА