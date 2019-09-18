Тепленькая пошла: В Ленобласти началось периодическое протапливание

В связи с наступлением холодов и заметным понижением температуры в домах в Ленинградской области началось периодическое протапливание. Поселения Всеволожского района пустили теплую воду в батареи одними из первых.

Решение о начале периодического протапливания принимается администрацией городского или сельского поселения самостоятельно. Во Всеволожске уже подключены к отоплению семь учреждений образования. 20 сентября начнется общее протапливание. Постоянное отопление в детских садах начнется с 23 сентября, а с 26 сентября потеплеет и в других учреждениях во всех жилых домах. Аналогичный график подачи тепла рекомендован администрацией района и для других поселений.

До 1 октября все районы Ленинградской области должны запустить системы отопления в постоянном режиме.