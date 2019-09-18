«Кубок Ладоги»: На старт, внимание, марш!

В Ленинградской области стартовал региональный этап чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Кубок Ладоги».

«Кубок Ладоги» – это образовательный бизнес-чемпионат, основанный на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе. Он проводится с 2014 года и представляет собой региональный этап крупнейшего чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Глобальный управленческий вызов». Презентация его программы состоялась 14 сентября в Центре образования «Кудрово». Организатором чемпионата выступает комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

К участию пригласили представителей малого и среднего бизнеса, студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, а также молодых чиновников в возрасте от 18 до 35 лет. Гостям рассказали о системе международной программы «Глобальный управленческий вызов», продемонстрировали рабочие материалы бизнес-симулятора, на котором будут соревноваться участники, предварительно ознакомили с правилами проведения чемпионата. Аналогичные презентации прошли и в других районах области.

Для участия в самом чемпионате необходимо зарегистрироваться на сайте «Global Management Challenge». Сделать это можно начиная с 4 октября. До 27 октября пройдёт очный демонстрационный раунд, а также обучающие вебинары. Уже в ноябре для всех команд будет организован заочный онлайн этап чемпионата. По итогам заочного этапа 16 лучших команд будут приглашены на очный этап, проведение которого запланировано на начало декабря этого года. В финале определят две команды, которые примут участие в национальном чемпионате «Глобальный управленческий вызов».