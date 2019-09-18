Единый день трудоустройства – для работников «Форда» и не только

Более 10 тысяч вакансий от 20 работодателей было представлено сегодня, 18 сентября, на Едином дне трудоустройства во Всеволожске. Четвертый год подряд это мероприятие проходит в КДЦ «Южный». За это время его посетили более 18,5 тысячи соискателей.

– Ленинградская область стабильно входит в пятерку регионов с низким уровнем безработицы, – отметила директор Всеволожского филиала Центра занятости населения Наталья Петрова. – Такие мероприятия позволяют соискателям пройти гарантированное собеседование у крупнейших работодателей не только 47-го региона, но и Санкт-Петербурга. Сегодня предприятия заинтересованы как в рабочих кадрах, так и в инженерно-технических специалистах. В этом году среди соискателей – уволенные сотрудники завода «Форд». За это время к нам обратились 160 работников предприятия, на учете, согласно сентябрьским сводкам, состоят более 130 человек. Мы активно им ищем работу. Особенно востребованы специалисты рабочих профессий.

По словам Натальи Петровой, уровень безработицы во Всеволожском районе остается на низком уровне. Сегодня этот показатель составляет 0,27 %, в прошлом году показатель был чуть меньше – 0,22 %. Основная причина – закрытие «Форда». Но, несмотря на прирост, у нас минимальный уровень безработицы в Ленинградской области.

– Пока не встал на учет, – рассказал бывший водитель с «Форда» Владимир. – Уволился я 26 июня, но работу не нашел. Меня устроит заработок от 35 тысяч рублей. Пытался трудоустроится через интернет, не получилось. Обещают высокий оклад, а платят не более 17 тысяч рублей. О сегодняшнем Едином дне трудоустройства узнал из объявления в газете.

– Для Всеволожского района такие мероприятия чрезвычайно важны, – считает начальник управления экономики районной администрации Инга Маслова. – У нас низкий уровень безработицы, но существует проблема маятниковой миграции. Это значит, что жители, которые живут у нас, а трудятся в Петербурге, платят налоги в бюджет Северной столицы. Администрация района предпринимает меры для создания альтернативных вариантов трудоустройства.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ