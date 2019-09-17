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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Съезды с КАД на Выборгское шоссе перекроют на два дня

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На развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе (км 123 внешнего кольца, км 18 внутреннего кольца) полностью перекроют два съезда. Ограничение связано с ремонтом Выборгского шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20.00 21 сентября до 20.00 22 сентября будет полностью перекрыто движение на съездах с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении поселка Парголово, а с 20.00 22 сентября до 20.00 23 сентября на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово.

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