Съезды с КАД на Выборгское шоссе перекроют на два дня

На развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе (км 123 внешнего кольца, км 18 внутреннего кольца) полностью перекроют два съезда. Ограничение связано с ремонтом Выборгского шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20.00 21 сентября до 20.00 22 сентября будет полностью перекрыто движение на съездах с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении поселка Парголово, а с 20.00 22 сентября до 20.00 23 сентября на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово.