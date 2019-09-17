Родителям помогут подготовить малышей к детскому саду

Областной консультационный центр для родителей расширяет сеть площадок в 47-м регионе. В Мурино в октябре заработает новое отделение в детском саду № 1.

Сотрудники центра консультируют и оказывают психолого-педагогическую помощь родителям, воспитывающих детей дома, а также помогают подготовить ребенка к детскому саду.

Консультации по аспектам детско-родительских взаимоотношений, организации игровой и развивающей деятельности в условиях семьи, комплексной профилактики различных отклонений проводятся бесплатно.

Напомним, во Всеволожском районе первые площадки областного консультационного центра открылись в 2018 году на базе Центра образования «Кудрово», детского сада № 4 во Всеволожске.