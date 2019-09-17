В Центре «Молодежный» открылась кадетская смена учащихся Всеволожского района

Вчера, 16 сентября, в Центр «Молодежный» съехались юные кадеты из разных уголков Всеволожского района. В этот же день прошло открытие смены кадетских классов.

Смена «Кадетство 2019» длится три дня. С 16 по 18 сентября ее проведут для учеников 7– 9 классов, с 19 по 22 сентября – для учеников 5–6 классов. На сегодняшний день в центре встретились учащиеся из Бугровского, Свердловского, Новодевяткинского, Морозовского, Щегловского, Дубровского, Рахьинского и Разметелевского поселений.

Программа смены включает занятия по строевой подготовке, стрельбе, сборке и разборке автомата, лекции по патриотическому воспитанию. Кроме того, ребята смогут познакомиться с коллекцией старинного оружия. 21 сентября юноши и девушки побывают на кадетском балу. На следующей день ребят ждет посвящение в кадеты. Ученики 5–6 классов произнесут клятву на территории Музея «Дорога Жизни».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА