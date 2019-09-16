Дети ждут родителей

Десять лет назад во Всеволожском районе, под эгидой комитета по социальным вопросам, начала свою деятельность Школа приемных родителей, перед которой была поставлена очень важная задача – повысить компетенции людей, выразивших желание принять ребенка в свою семью.

Без преувеличения можно сказать, что такого рода подготовка приёмных родителей в нашей стране была редкостью, поэтому опыт работы всеволожской школы вызывал живой интерес у специалистов органов опеки и попечительства из других регионов. Первым руководителем Школы приёмных родителей и, по существу, первопроходцем на этом пути стала психолог Т.И. Алиева, которая разработала программу обучения и собрала огромный материал для практических занятий со слушателями.

Школа приёмных родителей оказалась очень востребованной, а результат даже превзошел ожидания: за десять лет практически не было случаев возврата детей из приёмных семей в детские дома. Таким образом, главная цель – исключение «вторичного сиротства» – была достигнута. Когда человек подготовлен заранее, вероятность отказа от приёмных детей сводится к минимуму. С 2009 года обучение на этих курсах прошли более 800 слушателей. Финансировалась деятельность школы из районного бюджета.

Вначале школа работала на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на улице Шишканя, и там обучалось от 50 до 100 человек в год. О том, какое впечатление занятия производили на слушателей, свидетельствуют их отзывы. Вот только некоторые из них:

– Полученные знания бесценны. Вы дали нам возможность понять, что мы хотим на самом деле. Всё было очень позитивно и много эмоций.

– Мы рады, что попали именно в эту школу – прекрасная психологическая обстановка, много нужной информации, грамотные специалисты, с которыми хочется общаться и в дальнейшем.

– Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу Школы приёмных родителей. Только теперь я поняла, что такое материнство, много нового открыла для себя в отношении воспитания детей.

– О своём опыте мы рассказывали на различных конференциях, совещаниях органов опеки и попечительства, на семинарах, – говорит председатель комитета по социальным вопросам администрации Всеволожского района И.Г. Гончарова. – По общему признанию, опыт оказался успешным.

С 2012 года обучение кандидатов на специальных подготовительных курсах, в соответствии с федеральными законодательными актами, стало обязательным для будущих приёмных родителей и опекунов. Деятельность Всеволожской школы приёмных родителей финансируется из бюджета Ленинградской области. Кроме того, изменилась её ведомственная принадлежность.

С 2019 года отдельные полномочия органа опеки и попечительства в части подбора и подготовки замещающих семей возложены на муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района, подведомственной районному комитету по образованию.

Школа приёмных родителей в настоящее время работает по адресу: город Всеволожск, микрорайон Южный, улица Центральная, дом 8.

Набор в Школу приёмных родителей осуществляется двумя путями. Во-первых, рекомендацию на обучение получают все граждане, которые обращаются в комитет по социальным вопросам за консультацией по вопросу усыновления или установления опеки над несовершеннолетними детьми. Во-вторых, любой желающий может совершенно самостоятельно записаться на занятия по указанному выше адресу или по телефонам: 8 (813-70) 20-316, 20-314, 20-315, 61-738, 61-737. Документы, полученные во Всеволожской школе приёмных родителей после прохождения обучения, будут действительны во всех регионах страны.

По окончании обучения слушателям выдаётся свидетельство установленного образца. Курс обучения в Школе приёмных родителей рассчитан на 80 часов. Слушатели могут посещать курсы как в вечерние часы по будним дням, так и в выходные дни. Занятия проводятся бесплатно.

Вся программа подготовки разделена на четыре блока: юридический, медицинский, психолого-педагогический и социальный. Юридический блок знакомит с положениями законодательства в части защиты прав несовершеннолетних. Медицинский позволит узнать об особенностях физического и психического состояния здоровья детей, оставшихся без попечения родителей. Психолого-педагогический и социальный блоки – это важная информация о том, какие изменения и возможные трудности ждут семью с появлением приёмного ребёнка. Занятия, посвящённые этим темам, научат приёмных родителей и опекунов особенностям детско-родительских отношений.

Современные формы обучения в Школе приёмных родителей предполагают живую интерактивную работу: тренинги, семинары, упражнения, дискуссии, элементы групповой психотерапии, компьютерное тестирование.

В Школе можно получить консультацию, какая форма жизнеустройства семьи наиболее приемлема для будущих приёмных родителей; реально оценить собственные силы, чтобы решить, смогут ли они воспитывать неродного ребёнка. Опытные специалисты помогут разобраться во влиянии социальных факторов на развитие ребёнка, понять особенности развития и состояния здоровья отказных детей; узнать, какие родительские ошибки встречаются чаще всего. Целесообразно обучение обоих кандидатов в приёмные родители ребёнка.

На очень важные вопросы – о тайне усыновления, о проблемах контакта с биологическими родителями – тоже расскажут будущим усыновителям специалисты Школы.

Школа приёмных родителей не останавливается на пути совершенствования и развития. В настоящее время очень востребована организация службы сопровождения семей, взявших на воспитание ребёнка. Такая помощь необходима при адаптации ребёнка в семье. Специалисты психолого-медико-психологического сопровождения Школы приёмных родителей уверены в том, что знания лишними не бывают, а помощь рано или поздно требуется всем, у кого в семье есть дети. Подтверждением этому могут послужить слова одного из слушателей школы в книге отзывов:

– Ваша работа необходима. Такая школа нужна не только приёмным родителям, но и тем, кто воспитывает своих. Занятия в школе дали мне возможность переосмыслить свои родительские компетенции, изменить своё мировоззрение по многим вопросам.

Школа приёмных родителей Всеволожского района приглашает всех желающих на обучение!

Подготовила Нина УСТИЧЕВА