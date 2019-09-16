В октябре в Новом Девяткино откроется молодежный центр

В Новом Девяткино состоялась рабочая встреча начальника отдела по молодежной политике областного комитета Натальи Берденниковой и главы Новодевяткинского поселения Дмитрия Майорова, посвященная открытию в поселении молодежного коворкинг-центра.

Самое главное условие для создания центра – наличие просторного помещения не менее 100 квадратных метров, где можно было бы разместить все необходимое.

Единственное муниципальное помещение, подходящее под коворкинг-центр – здание, где располагается КДЦ «Рондо». Но оно освободится не ранее 2021 года, когда в Новом Девяткино построят новый Дом культуры. Поэтому в ходе рабочей встречи было принято решение отложить участие в правительственной программе до этого времени.

Дмитрий Майоров озвучил идею открыть молодежный центр в освободившемся здании собственными силами и постепенно перенимать опыт областных коворкинг-центров:

– У нашей молодежи идея создания своего клуба созрела давно, и мы ее всегда поддерживали. Однако не было для этого подходящих условий. Сейчас, с высвобождением помещения бывшего учреждения охраны общественного порядка, появилась такая возможность. Надеемся, что наша молодежь сможет здесь реализовать свой потенциал.

Как сообщили в администрации Новодевяткинского поселения, открытие молодежного клуба планируется в октябре 2019 года по адресу: Новое Девяткино, дом 93А. Работа его будет курироваться специалистами областного комитета по молодежной политике. Когда в Новом Девяткино откроется новый Дом культуры, молодежный клуб переедет в бывшее помещение КДЦ «Рондо» и начнется работа по созданию коворкинг-центра.