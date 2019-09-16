Всеволожцам помогут трудоустроиться

В КДЦ «Южный» во Всеволожске 18 сентября с 12.00 до 15.00 пройдет Единый день трудоустройства, организованный комитетом по труду и занятости населения.

На гарантированных собеседованиях каждый житель сможет лично пообщаться с представителями предприятий региона. Для участников будут организованы тренинги, связанные с совершенствованием компетенций и грамотным составлением резюме.

Завершится Единый день трудоустройства розыгрышем призов лотереи для участников мероприятия.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива