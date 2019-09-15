Во Всеволожском районе прошла всероссийская акция «Живи, лес!»

Более 15 тысяч сеянцев европейской ели на территории в 7,5 га посадили участники акции «Живи, лес!».

Высадка зеленых насаждений прошла вчера, 14 сентября, на 43-м километре Приозерского шоссе. Данная территория относится ко Всеволожскому лесничеству, которое в этом году стало главной региональной площадкой областной экологической кампании «Сохраним лес!».

– Всего в Ленинградской области посадят 120 тысяч сеянцев на участке примерно в 62 га, – рассказывает заместитель председателя областного правительства Олег Малащенко. – Более тысячи жителей 47-го региона вышли на посадку хвойных деревьев. Ленинградская область с 2014 года выполняет план по лесовосстановительным мероприятиям. В прошлом году объем работ был перевыполнен и составил 118 процентов. Основная цель нынешнего мероприятия – обеспечение положительного баланса между выбытием и воспроизводством лесов. По итогам 2018 года соотношение сплошных рубок и лесовосстановления составило 94 процента. И это хорошая цифра.

Примечательно, что сеянцы европейской ели с закрытой корневой системой выращены в 47-м регионе. В данный момент на территории области успешно выращивают сеянцы в семи базовых питомниках и в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре. Это позволяет обеспечить качественным посадочным материалом не только Ленинградскую область, но и другие регионы СЗФО. В прошлом году в питомниках было выращено более 30 млн сеянцев ели и сосны.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА