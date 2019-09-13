Станцию метро «Кудрово» планируют открыть к 2025 году

Согласно дорожной карте строительство станции метро в Кудрово обойдется в 57 миллионов рублей.

Однако реализовать амбициозный проект без федерального финансирования вряд ли удастся. Власти обещают приложить максимум усилий и открыть вестибюль к 2025 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

– Санкт-Петербург и Ленинградская область продолжают обсуждать данный вопрос, – отметил чиновник. – Проект строительства станции – агломерационный, согласно которому планируется строительство ТПУ с международным автовокзалом. Предположительно администрация Петербурга разработает предпроектные работы по продолжению линии, а 47-й регион выделит средства на проект планировки территории, а также решит вопросы перевода земель под депо. Проект имеет стратегическое значение, так как Санкт-Петербург нуждается в депо, поезда подземки отстаиваются в тоннелях.

Как отметил Михаил Москвин, в данный момент активно обсуждается вопрос строительства трамвайных линий в Кудрово.