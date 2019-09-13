Лучших водителей автобусов Ленинградской области выбрали в Сертолово

На автодроме полигона Песочненский 12 сентября прошел XVI Областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.

Трасса состояла из элементов разной сложности, обозначенных металлическими стойками.

Первый элемент трассы – «Стоянка». Через открытую сторону фигуры водитель должен был завести автобус внутрь нее и остановиться. Чтобы выполнить упражнение «Тоннельные ворота» водителю требовалось проехать через импровизированные ворота, не задевая боковых стоек. Проходя этап «Бокс», автобус следовало аккуратно, но быстро завести в огороженный стойками проход, оканчивавшийся тупиком. Непросто было выполнить упражнение «Круг». Въехав с одной стороны внутрь огороженного стойками круга, водитель должен был провести автобус до конца фигуры и обратно. Выполняя упражнение «Эстафета», водитель снимал с кронштейна одной из стоек пластиковое кольцо и, проехав несколько метров, вешал это кольцо на кронштейн другой стойки, не останавливая автобус.

Результаты соревнований по скоростному маневрированию определялись суммой времени в секундах, затраченного на прохождение дистанции, и штрафных баллов, начисленных за неправильное выполнение того или иного элемента. В этом году убедительную победу одержало ООО «АТП БАРС2». На счету команды первое место в индивидуальных зачетах ПАЗ 320402 и ЛиАЗ 5256, первое место в командных зачетах по этим же номинациям. Представитель ООО «АТП БАРС2» Александр Гусаков занял первое место по знанию ПДД.

Евгений МАКАРОВ

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