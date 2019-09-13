К проверке будь готов!

Любой предприниматель опасается проверки. Даже тот, у кого и документы все в порядке, и дела ведутся грамотно, испытывает некоторую тревогу. Ведь законодательство наше пока ещё несовершенно, и любой проверяющий всегда может найти пусть небольшое, но нарушение. Это касается и проверки соблюдения санитарных норм, в особенности в сфере общепита.

Роспотребнадзором подготовлен проект новых Санитарно-эпидемиологических правил и норм для предприятий общественного питания, но пока он только проходит правовую экспертизу и обсуждается с отраслевыми объединениями.

Безусловно, санитарные нормы распространяются не только на общепит: их нужно соблюдать и предприятиям торговли – магазинам и аптекам, и при оказании бытовых услуг – парикмахерским, салонам красоты. Прорехи в законодательстве дают возможность как недобросовестным предпринимателям, так и представителям проверяющей стороны выступать инициаторами решения вопросов в неформальном режиме, упрощая себе жизнь, порождая коррупцию, бросая на одну чашу весов свою выгоду, а на другую здоровье и благополучие потребителей.

Прежде всего каждый предприниматель должен быть априори готов к проверке, а значит, знать не только свои права, но и обязанности. Следует составить всю необходимую документацию – положения, правила, регламенты, аккуратно вести журналы учёта, проводить инструктаж персонала, следить за чистотой в залах для посетителей, на рабочих местах, в подсобных помещениях. Также предприниматель обязан быть в курсе важных изменений законодательства, относящихся к сфере его бизнеса. Для этого областное отделение Роспотребнадзора регулярно проводит дни открытых дверей и круглые столы для предпринимателей. О ближайшем мероприятии можно узнать в соответствующем разделе на сайте

www.47.rospotrebnadzor.ru.

Нужно знать, что Роспотребнадзор вправе проводить как плановые – 1 раз в 3 года, так и внеплановые проверки. И если для плановых проверок составляется график на целый год вперёд, который публикуется на сайте ведомства, то о внеплановой проверке предпринимателя могут уведомить за 24 часа, а в случае реальной угрозы жизни или эпидемиологической обстановки инспекторы появятся без предупреждения.

Внеплановая проверка проводится для контроля исполнения ранее выданных предписаний или по обращениям и жалобам граждан, но в любом случае на основании постановления прокурора, и не может продолжаться более 20 рабочих дней.

Документарные проверки Роспотребнадзор проводит на своей территории, анализируя предоставленные предпринимателями копии документов.

Во время выездных проверок инспекторы смотрят не только бумаги, но и помещения, оборудование и т.д.

В результате проверки госорган имеет право наложить штраф, дисквалифицировать ответственных лиц и даже приостановить работу организации на срок до 90 дней.

Например, за нарушение санитарных норм (ст. 6.3. КоАП РФ) на юридическое лицо может быть наложен штраф до 20 тысяч рублей, а за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров на розничных рынках (2–4, 6–8 ст. 14.34 КоАП РФ) – уже до 300 тысяч.

При выявлении нарушений оформляется акт, который служит основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.

«Сегодня у бизнеса ещё существуют определенные сложности при взаимодействии с территориальными органами Роспотребнадзора. Обращаю внимание предпринимателей, что если есть необходимость пригласить бизнес-омбудсмена к участию в проверке, то нужно в разумные сроки подать обращение любым удобным способом: через сайт www.ombudsmanbiz47.ru или по телефону: 8 (812) 579-­07-­87», – рекомендует Елена Рулева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.

Признание вины если не поможет снизить сумму штрафа, то позволит получить консультацию инспектора по наиболее разумному выходу из сложившейся ситуации. Но когда проверяемый считает претензии необоснованными, нужно обязательно обжаловать действия инспектора в суде. Суд вправе наполовину снизить штраф, если предприниматель сможет доказать незначительность нарушения.

В случае если вам предлагают «договориться» в обмен на несоставление акта о выявленных нарушениях по надуманным причинам, да ещё и угрожают остановить деятельность вашего предприятия, непременно позвоните в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области на «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции: 8 (812) 365-­20-­01. Или оставьте электронное обращение на сайте www.petition.rospotrebnadzor.ru

Помните, что коррупция убивает конкуренцию.

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива