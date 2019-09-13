Комитет госжилнадзора и контроля проведет выездной прием во Всеволожском районе

Представители комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области 24 сентября проведут выездной прием с жителями Всеволожского района, в ходе которого будут выявлены недостатки, связанные с началом отопительного сезона.

В дальнейшем такие приемы запланированы во всех районах Ленобласти. Уже проведенные проверки показали, что в среднем по 47-му региону многоквартирные дома по состоянию на сентябрь текущего года готовы к отопительному сезону на 91%.