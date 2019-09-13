Высшие силы охраняют Лиголамби

Накануне православного праздника Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа, в Лиголамби был воздвигнут большой Поклонный крест. Деревня Лиголамби находится с левой стороны от дороги, которая ведёт от Колтушей до Воейково. Теперь, если вы будет проходить мимо и увидите деревянный красный крест, знайте – так обозначено место воинского захоронения.

До войны в Лиголамби располагался пионерский лагерь. Рядом с лагерем – возвышенность. На этой возвышенности во время Великой Отечественной войны был развернут 633-й передвижной полевой госпиталь. Сюда стали отправлять красноармейцев, получивших ранения на Дороге жизни или на Невском «пятачке». Многие из них умерли в госпитале от ран, от голодного истощения, зачастую осложнённого туберкулёзом. Согласно документам, которые обнаружила в архивах специалист ИАЦ «Помним всех поимённо» Елена Комшилова, на госпитальном кладбище лежит 215 человек. Правда, имена 100 из них увековечены на мемориале Румболовской горы во Всеволожске. Однако, к сожалению, поисковая практика последних лет показала, что перезахоронениям, сделанным в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, верить не стоит. В последние годы поисковики проводили работы по местам, откуда якобы были перезахоронены красноармейцы, и убедились, что воины как лежали в этих местах, так и продолжают лежать.

Такое происходило не только во Всеволожском районе, а по всей стране. Но в нашем районе проблема встаёт особенно остро, потому что Ленинградская битва – это одно из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны. А во время этой битвы большинство госпиталей находилось у нас, во Всеволожском районе. Наша земля насыщена воинскими и госпитальными захоронениями.

Почему наши предки небрежно выполнили партийное указание об укрупнении могил? Сейчас это трудно объяснить. Возможно, у них не поднималась рука ворошить кости своих отцов. И они решили, что, если оставят их на прежнем месте, так будет лучше. Хотели как лучше, а получилось как хуже. В числе последних открытий ленинградских поисковиков – заросшее травой воинское захоронение в селе Паша Волховского района. Это захоронение якобы перенесли на мемориал. Однако во время раскопок летом 2019 года поисковики убедились, что все погибшие лежат на прежнем месте. Более того – рядом лежат поваленные пирамидки военного времени с именами. Эти имена теперь можно восстановить.

Другой пример – кладбище лётчиков в Углово. В 1958 году отсюда несколько могил действительно перенесли на Румболовскую гору. Всё это производилось в торжественной обстановке. Но более 60 офицеров-лётчиков так и остались лежать в Углово, и их кости чуть не ушли под фундамент строящегося завода.

Ещё один пример из Всеволожского района – вот уже второй год поисковый отряд «Группа Безымянная» проводит обследование воинского захоронения недалеко от деревни Куйвози. Там тоже обнаружены могилы, которые по документам считаются перенесёнными на большой мемориал, но по факту они остались на прежнем месте и стоят там без цветов и без гирлянд.

Ещё интереснее история захоронения 633-го ППГ в Лиголамби. По документам в 60-е годы оно перенесено на Румболовскую гору. Но по факту вплоть до начала XXI века здесь были могильные холмики. Так поисковикам рассказали местные жители. И совсем недавно – семь лет назад – начались разработки песчаного карьера. Один из местных жителей, который пожелал, чтобы его имя не называли в газете, сообщил, что во время разработки карьера посыпались кости. Бригада рабочих, в которую входило шесть человек, по приказу вышестоящего начальства эти кости не собрали и не перенесли, а попросту сдвинули в болото, которое находится в 100 метрах от карьера. Но после этого в историю вмешалась мистика. Как ни странно, в ближайшие семь лет из шести рабочих, которые участвовали в уничтожении госпитального захоронения, пятеро погибли. Они были в достаточно крепком возрасте, но погибали кто от несчастного случая, кто из-за внезапной болезни. Но один человек остался жив, наверное, потому, что к нему пришло раскаяние. Однажды он проезжал мимо, и на этом месте у него перевернулся трактор. Человек решил, что это знак Божий. Но в детстве он ухаживал за кладбищем лётчиков в Углово, и, возможно, именно это Бог принял во внимание.

Однако возвышение, на котором находился 633-й ППГ, было полностью срыто. Весной и в конце июня 2019 года местный поисковик Андрей Федотов и главный специалист отдела молодёжной политики Ленинградской области Герман Сакс приезжали в Лиголамби и производили тщательный осмотр местности. На дне карьера обнаружилось около 20 черепов. Поисковики пришли к выводу, что кости захороненных красноармейцев надо искать в отвалах или на окраине болота. Работы назначены на 2020 год.

В 2019 году в Колтушах образовалась группа поисковиков и общественников, которая получила название «Колтушский рубеж». Именно участники этой группы 27 августа установили в Лиголамби Поклонный крест. Вскоре на этом месте появятся еще и информационные стенды. Следует подчеркнуть, что 2019 год в России объявлен Годом волонтёра. Наши колтушские активисты встали на защиту святынь всеволожской земли. Они могут стать прекрасным примером того, как много могут сделать волонтёры-поисковики для восстановления исторической памяти.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива группы «Колтушский рубеж»