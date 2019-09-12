На Ладоге вспомнили героев Дороги жизни

Сегодня, 12 сентября, многие ленинградцы и петербуржцы приехали к мемориальному комплексу «Ладожский курган», чтобы почтить память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В этот день в 1941 году начала действовать водная трасса Дороги жизни.

Собравшиеся у мемориала вспомнили погибших, возложили цветы и венки к братскому захоронению. По традиции на воду Ладожского озера был спущен венок в память о самых страшных событиях в жизни ленинградцев.

После торжественно-траурного митинга в Музее «Дорога Жизни» был дан концерт. Среди учащихся детских школ искусств Всеволожского района прошел конкурс рисунков «Во имя жизни на земле…». Юные художники воплотили на бумаге свои мысли и чувства, связанные с памятной датой.

Особое внимание сегодня были приковано к немногим ветеранам, которые нашли силы лично принять участие в памятных мероприятиях. Среди них – жительница блокадного Ленинграда Валентина Максимовна Михайлова. В 1944 году, когда блокада была снята, Валентине Максимовне исполнилось 10 лет. Она родилась 1 февраля и считала, что это большой подарок к ее юбилею.

Заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько отметила, что открытие водной трассы Дороги жизни позволило спасти жизни сотен тысяч ленинградцев. Она поблагодарила ветеранов за патриотизм и стойкость и пожелала всем участникам памятной акции мира, добра и счастья.

Фото Антона ЛЯПИНА