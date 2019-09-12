Занятия во Всеволожском «Кванториуме» начались с боев роботов

Во Всеволожском агропромышленном техникуме прошел «Кванторианский пикник» – знакомство учащихся с возможностями первого областного «Кванториума».

Начал свою работу первый модуль «Кванториума» – «Индустриальный класс». Ребята, которые записались на занятия, познакомились со своими наставниками, приняли участие в технических экспериментах, запускали дроны и устраивали бои роботов.

Набор в «Кванториум» продолжается – подать заявку можно на сайте Всеволожского «Кванториума» или в группе в социальной сети «ВКонтакте». Уже набрано 400 учеников.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Фото из группы «Кванториум: индустриальный класс» в социальной сети «ВКонтакте»