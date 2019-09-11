Стройку на бульваре Менделеева в Мурино приостановят

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин по итогам выезда в Мурино пообещал местным жителям приостановить строительство павильонов на бульваре Менделеева.

По словам Михаила Москвина, главные атрибуты каждой стройки – забор и бытовка – будут демонтированы самим застройщиком или региональными властями. Никаких работ на объекте до принятия соответствующего решения вестись не будет.

Будущее стройки, против которой выступает часть местных жителей, будет определяться на местном уровне. Полномочия по выдаче или отмене разрешений на строительство после получения Мурино статуса города перешли к местным властям. Решение будет принимать администрация нового города, которая будет сформирована после прошедших выборов.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива