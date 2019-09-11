На Дороге жизни ВАЗ опрокинул скорую

Вчера, 10 сентября, на перекрестке Дороги жизни и Колтушского шоссе автомобиль ВАЗ столкнулся с машиной скорой помощи.

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Всеволожскому району оказал помощь участникам ДТП.

Как сообщает пресс-служба УВО войск Нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль скорой помощи с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами выехал на перекресток Колтушского шоссе и Дороги жизни, где в него врезалась машина ВАЗ. Медицинский автомобиль перевернулся. В машине скорой находился пациент.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования и стали очевидцами происшествия. После вызова бригады скорой помощи пострадавшим помогли выбраться из транспортных средств. Место аварии оцепили, так как из автомобилей вытекло топливо. На место ДТП прибыли врачи, пожарные и сотрудники ГИБДД.