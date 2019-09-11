Дороги Всеволожского района станут безопаснее

До конца этого года планируется обезопасить 20 аварийно-опасных участков дорог с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во Всеволожске на участках трасс «Санкт-Петербург – Морье», «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» и «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», в поселке Скотное на участке дороги «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск» и в Юкках на участке дороги «Юкки – Кузьмолово» скорость движения транспорта снизят до 40 километров в час и запретят обгон.

На Колтушском шоссе в Янино смонтируют автономное освещение пешеходного перехода и шумовые полосы, а также нанесут износостойкую разметку. На Токсовском шоссе в границах Токсово установят знаки об опасных поворотах, необходимости уступить дорогу и обратить внимание на фотовидеофиксацию нарушений ПДД.

В Кудрово на участке дороги «Деревня Старая – Кудрово» дорожники поставят знаки ограничения скорости, запрета обгона, шумовые полосы и дополнительные светофоры. В микрорайоне Черная Речка в Сертолово на участке Выборгского шоссе установят сигнальные столбики и комплекты для автономного освещения пешеходного перехода. Кроме того, будут запрещены несколько поворотов налево и обгон.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива