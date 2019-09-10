Пользователь портала госуслуг выиграла велосипед

Жительница Кудрово Нина Черепанова победила в региональном конкурсе «Закажи услугу – получи велосипед».

Она записала ребенка в первый класс и получила сертификат в 35 тысяч рублей на покупку «двухколесного коня». Ее заявление было выбрано методом случайного автоматического отбора. Победительница планирует часто выезжать с семьей на велопрогулки.

– Благодаря порталу госуслуг не надо терять время в очередях, – говорит победительница. – Можно быстро подать заявление с компьютера, планшета или мобильного телефона. Для этого нужен только интернет. К тому же, чтобы правильно заполнить заявление, можно воспользоваться подсказками на портале. Механизм подачи заявок через портал госуслуг позволяет отслеживать все этапы обработки заявления, оперативно получать ответ от учреждений.

Подарок ей вручила руководитель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова.

На главный приз претендовали 326 жителей 47-го региона. Все они воспользовались электронными сервисами сайта gu.lenobl.ru и рассказали об этом в соцсетях. Кроме того, участники конкурса должны были зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Конкурс длился более двух месяцев и проходил с 24 июня по 31 августа.