В Кошкино прошел слет губернаторских отрядов

Слет губернаторских молодежных отрядов Ленинградской области проходил 6, 7 и 8 сентября в деревне Кошкино. Центр «Молодежный» стал домом для гостей на эти три дня. Ребята, которые все лето трудились на благо своей малой родины, собрались здесь для того, чтобы отдохнуть и узнать множество нового и полезного. Наш район представляла делегация из Муринского поселения.

В первый день прошла стратегическая сессия «Трудоустройство молодежи». В ее рамках перед собравшимися выступили главный специалист отдела специальных программ и трудоустройства комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Оксана Бурулько и заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Ирина Бенера. Затем состоялся семинар-тренинг «Меры поддержки молодежи Ленинградской области». Работа на нем велась по направлениям «рынок труда», «досье профессии» и «старт в карьеру». Его участники могли почувствовать себя как в роли соискателя, так и в роли работодателя.

В первом случае подросткам предстояло пройти собеседование, убедить нанимателя в том, что именно они подходят для работы и, в конечном счете, получить или не получить должность. Во втором случае ребята решали, стоит ли брать в компанию того или иного кандидата. Кроме того, детям рассказали о том, какие специальности в данный момент наиболее востребованы на рынке труда. А вечером состоялось мероприятие, на котором юноши и девушки представили свои творческие номера и рассказали о себе.

Во второй день подростков также ждала обширная образовательная программа. В последний день для гостей провели «Урок памяти», посвященный годовщине начала блокады Ленинграда и подвели итоги слета.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из группы Центра «Молодежный» в социальной сети «ВКонтакте»