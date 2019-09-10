Во Всеволожском районе вакцинация против гриппа начнется 12 сентября

Иммунизация взрослого населения от гриппа начнется 12 сентября.

Жители Всеволожского района могут обратиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 в кабинет 319 поликлиники для взрослых Всеволожска, а также в медицинские учреждения (амбулатории, ФАПы, ЦОВП) по месту жительства. Иммунизация детей проходит со 2 сентября.

Вакцинация производится вакциной «Совигрипп» отечественного производства. Вакцина разработана с учётом актуальных штаммов вирусов. Прививка рекомендована детям и людям пожилого возраста, которые тяжело переносят болезни.