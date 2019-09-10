Военный комиссариат проведет день открытых дверей перед осенним призывом

Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области 17 сентября проводит день открытых дверей по теме «Организация мероприятий, связанных с призывом на военную службу». Руководитель занятия – военный комиссар г. Всеволожска и Всеволожского района Николай Александров.

Приглашаются призывники, их родители и родственники и все те, кого интересует данный вопрос. Руководство военного комиссариата ответит на интересующие вопросы, можно будет посмотреть, как на практике проходит организация призыва в Вооруженные силы РФ. Начало мероприятия в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4 (мкр Южный) в здании военного комиссариата.

Напомним, что осенний призыв на военную службу начинается с 1 октября.