На Ладоге отметят годовщину открытия водной трассы Дороги жизни

Администрация Всеволожского района совместно с Музеем «Дорога Жизни» проводит 12 сентября с 12.00 до 15.00 районную патриотическую акцию, посвященную 78-й годовщине со дня начала действия водной трассы Дороги жизни.

Жители Всеволожского района соберутся у братского воинского захоронения «Ладожский курган», что на 45-м км Дороги жизни, чтобы отдать дань памяти и уважения защитникам Родины. На митинге выступят руководители, представители органов местного самоуправления Всеволожского района, общественных организаций, ветераны, блокадники, труженики тыла, учащиеся общеобразовательных школ, представители молодежи. Минутой молчания собравшиеся почтут память погибших, к могилам павших будут возложены венки и цветы. По традиции на воды Ладоги ляжет венок в память о погибших на Дороге жизни.

Затем в Музее «Дорога Жизни» пройдёт конкурс детского рисунка «Во имя жизни на земле…», участниками которого станут юные художники школ искусств и учреждений дополнительного образования.

Ветераны смогут посетить музей, послушать тематический концерт в исполнении творческих коллективов художественной самодеятельности Всеволожского района. В финале акции состоится награждение победителей детского конкурса рисунка. Все участники патриотической акции смогут угоститься традиционной солдатской кашей. Все желающие могут принять участие в мероприятии.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива