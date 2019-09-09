Леноблизбирком подвел итоги выборов

Сегодня на пресс-конференции в ТАССе глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский рассказал об итогах муниципальных выборов, которые прошли в минувшее воскресенье, 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба Леноблизбиркома, на избирательные участки пришли 327 535 избирателей, таким образом явка на выборах составила 26,08%.

По результатам выборов замещены 2062 депутатских мандата. 1528 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», 286 мандатов – самовыдвиженцы, 135 мандатов – КПРФ, 57 – «Справедливая Россия», 54 – ЛДПР, по одному мандату – кандидаты, выдвинутые партиями «Родина» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Во Всеволожском районе выборы прошли в 14 муниципальных образованиях, избрано 195 депутатов: «Единая Россия» – 127, выдвинутые в порядке самовыдвижения – 41, КПРФ – 11, «Справедливая Россия» – 9, ЛДПР – 6.

На фото Антона ЛЯПИНА – избирательный участок в здании Всеволожского агропромышленного техникума