Деньги считают профессионалы

В воскресенье страна отметит один из самых молодых профессиональных праздников – День финансиста. Дата выбрана не случайно – именно 8 сентября 1892 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.

Нужно ли говорить, что без аналитических талантов финансистов любым организациям, району, области, да и стране в целом, трудно достичь процветания.

Труд финансистов нелёгок. Их тонкая и кропотливая работа заключена в том, чтобы хорошо считать деньги, выводить баланс, накапливать капитал, справедливо распределять средства. Согласитесь, это умение под силу далеко не каждому. В преддверии праздника мы встретились с начальником отдела учета и исполнения бюджета – главным бухгалтером комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Каринэ Мазур, которая более 20 лет работает в районной финансовой системе.

– Каринэ, что повлияло на ваш профессиональный выбор?

– В первую очередь, конечно, мама – она долгие годы трудилась главным бухгалтером в различных организациях Всеволожского района. Ну а мне ещё в школе нравилось решать математические и логические задачки, по точным наукам были высокие оценки. И работа с цифрами всегда нравилась, за каждой их строкой – своя история. Всё нужно просчитать, предусмотреть, продумать. Наверное, поэтому и стала финансистом, и считаю, что в выборе профессии не ошиблась.

После окончания техникума – тогда он назывался Всеволожский сельскохозяйственный – я без колебаний пошла учиться в знаменитый «ФинЭк» – теперь это Университет экономики и финансов. Специальность моя называлась «Государственные и муниципальные финансы». Так что и образование, и вся моя профессиональная деятельность связаны с финансовой сферой – после окончания института работала бухгалтером, а с 1997 года меня пригласили в комитет по финансам администрации Всеволожского района. Сначала работала в отделе казначейского исполнения бюджета, потом его возглавила, последние же три года руковожу отделом учета и исполнения бюджета.

– Ещё в первой половине позапрошлого века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, сказал: «Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства». Вы согласны с этим утверждением?

— Это предельно четкая и очень верная формулировка. На первый взгляд, работа финансистов незаметна. Однако, если нет финансирования, невозможно обеспечить функционирование систем образования и здравоохранения, не провести ни один праздник, нельзя решать вопросы инвестиций и многие другие. Даже, казалось бы, чисто политические вопросы – выборы, создание или объединение поселений – оказываются непосредственно связаны с финансами.

Основным показателем качества работы финансистов является бюджет. Его сбалансированность, точный и всесторонний расчет определяют в течение года жизнь общества и государства в целом, позволяют намечать будущие приоритеты. А рассчитывать в условиях нашего района суммы приходится немалые: в прошлом году, например, расходная часть бюджета составила более 13 млрд рублей.

Наш отдел взаимодействует со всеми другими подразделениями администрации, со всеми поселениями, учреждениями. Мы – часть четко отлаженной финансовой системы государства, и, конечно, любой сбой в работе привел бы к серьезным негативным последствиям.

Поэтому, действительно, финансы – как денежные средства и как система экономических отношений – можно, без преувеличения, назвать центральным звеном в механизме государственного аппарата.

– Меня всегда удивляет один установленный факт – во всех, буквально во всех бухгалтериях и иных финансовых учреждениях буйно растут и цветут комнатные растения, даже кактусы «колосятся». Вот от чего такое происходит?

– Ну, в нашем отделе, совершенно точно, всё растёт, цветёт и «колосится». Наверное, растения как-то «подпитываются» от гигантских финансовых потоков, проходящих через отдел. Или от того, что работают в нём чрезвычайно серьезные, ответственные и высокопрофессиональные сотрудники. Работают с предельной отдачей, ну и растения, вслед за ними, «выдают максимальные показатели». А если серьезно, то профессия финансиста требует совершенно особого склада характера, мышления, особого отношения к делу. В основе успеха финансиста – постоянное саморазвитие и обучение, готовность к принятию решений, математический ум, умение принимать на себя колоссальную ответственность. Именно такие люди и работают в нашем отделе, в частности в комитете финансов районной администрации в целом, который возглавляет Анна Геннадьевна Попова – высококлассный специалист и талантливый руководитель.

– Каринэ, что бы вы хотели пожелать коллегам в преддверии вашего профессионального праздника?

– Прежде всего, хочу напомнить читателям, нашим землякам, что за каждой цифрой и бюджетной строкой стоит кропотливый труд сотрудников комитета финансов администрации Всеволожского района. Всеволожские финансисты доказали, что умеют добросовестно и качественно работать не только по заранее составленным планам, но и в нестандартных обстоятельствах, честно исполняя служебный долг.

Желаю всем работникам финансовой сферы Всеволожского района достижения поставленных целей, плодотворного, насыщенного и успешного труда, доброго здоровья, счастья и благополучия в каждой семье!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА