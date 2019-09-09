Во Всеволожске соревновались сильные духом

В минувшую субботу, 7 сентября, в микрорайоне Южный прошла Спартакиада сильных духом. Это не совсем обычные спортивные соревнования, ведь участие в них принимают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник традиционно проходит на открытом воздухе в теплый сентябрьский день. Он собирает людей с особенностями здоровья со всего Всеволожского района. В его рамках могут соревноваться все желающие в возрасте от 10 лет. Для допуска к соревнованиям необходимо иметь лишь справку от врача.

Открыла мероприятие председатель комитета по социальным вопросам районной администрации Ирина Гончарова, которая обратилась к гостям с приветственным словом. Она поблагодарила всех за то, что они решили не сидеть дома и принять участие в празднике спорта и здорового образа жизни. «Желаю вам всегда оставаться такими же сильными и волевыми, никогда не сдаваться ни перед какими трудностями», – сказала Ирина Геннадьевна.

Программа Спартакиады включала девять видов спорта: бочча, дартс, шахматы, шашки, футбол 5Х5, флорбол 5Х5, бросок в цель, баскетбол и игра в Дженгу. Одним словом, были представлены дисциплины на любой вкус. И любители активных игр, и те, кто предпочитает игры настольные, смогли найти здесь занятие по душе. Но самое главное, что она подарила гостям очередной повод собраться вместе и прекрасно провести время.

Екатерина КОРОЛЕВА