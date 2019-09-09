Во Всеволожске почтили память жертв блокады

На Румболовском мемориальном комплексе во Всеволожске 8 сентября, в 78-ю годовщину со дня начала блокады города Ленинграда, состоялась районная патриотическая акция «900 блокадных дней», посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

В этот памятный день собрались ветераны, представители органов местного самоуправления, учащиеся образовательных школ, участники молодёжных патриотических организаций и жители города.

После литературно-музыкальной композиции «Ленинград», исполненной участниками театральной студии «Алые паруса», к присутствующим обратились заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько и председатель районной общественной организации «Общество «Блокадный детский дом» Роза Субботина.

Прозвучали стихи всеволожских поэтов Людмилы Павловой и Владимира Шемшученко. Иерей храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни Зиновий отслужил панихиду по невинно убиенным. После минуты молчания и торжественно-траурной акции «Свеча памяти» к памятнику были возложены цветы.

Завершилась акция посещением «Дома авиатора» на Дороге жизни, где для ветеранов была проведена экскурсия.

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Антона ЛЯПИНА