Кино с обратной стороны

Накануне Дня кино, который отмечался в нашей стране 27 августа, гостем

редакции стал наш земляк, кинооператор и каскадер Александр Геннадьевич Переверзев. Он снялся в 42 художественных и документальных фильмах.

– Александр, какое значение в вашей жизни имеет Всеволожский район?

– В 1993 году я открыл во Всеволожске конно-­спортивный клуб «Авантаж» (сейчас этот клуб переехал в Красносельский район). А раньше он располагался на Румболовой горе, возле техникума. Там я готовил лошадей для кинотрюков. И у меня остались ученики, с которыми я до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Например, с моим учеником Алексеем Перекалиным мы снимались в нескольких фильмах. Кстати, свой первый трюк он выполнил, когда ему было 16 лет. Это было в фильме «Год хорошего ребёнка» (снят в 1991 году по мотивам рассказов Эдуарда Успенского). Машина якобы после аварии врезалась в стену дома (на самом деле – заезжала за угол), водитель на ходу вылетал из машины и падал в лужу (на самом деле срабатывала подкидная доска), машина взрывалась (на самом деле – взрывался фог). И всё это выполнял совсем юный Алексей Перекалин. Потом мы вместе работали в фильме «Гений» (год выпуска – 1991). Там есть сцена захвата дачи. Нам нужно было в экипировке спецназовцев перелететь через забор. Сейчас у Алексея четверо детей, он живёт во Всеволожском районе и организовал здесь свой байкерский клуб.

– А что лично вас подвигло на то, чтобы стать каскадёром?

– Я родился в семье работников кино. Мой дедушка – А.Е. Гиндин – более 30 лет работал заместителем начальника киностудии «Ленфильм», двоюродный дедушка был кинооператором. Мама – Переверзева (Гиндина) Анна Александровна – прошла путь от помощника режиссера до режиссера. Я родился в перерыве между фильмами, где мама принимала участие. Это были «Республика Шкид» и «Интервенция» (1966 год). Соответственно, с раннего детства меня тоже привлекали к этой работе. Учили стрелять, скакать на лошади, фехтовать. Я снимался в массовых сценах в фильмах «Пацаны», «Ослиная шкура». Уже тогда (в фильме «Ослиная шкура») мне приходилось участвовать в проскачках на лошадях. С 14 лет я стал подрабатывать подсобным рабочим в кино. Тем не менее все мои родственники категорически не хотели, чтобы я снимался, и говорили мне об этом. Однажды в Ленинград приехал Театр на Таганке. Должны были показывать спектакль «Добрый человек из Сезуана» с Владимиром Высоцким в главной роли. Согласно сюжету пьесы персонаж Высоцкого встретил беспризорника, который лазал по мусорным бачкам, и забрал этого мальчика к себе. Так вот, юный актёр, который играл роль маленького беспризорника, неожиданно заболел. И срочно понадобился другой мальчик, который не побоялся бы выйти на сцену. А так как у меня уже было несколько эпизодов в фильмах, то выдернули меня. Тогда я убедился, что в театре энергетика намного сильнее, чем в кино. Но одновременно понял, что не хочу быть актёром. Я хочу работать за камерой с обратной стороны. И после окончания школы пошёл работать ассистентом кинооператора на киностудию «Леннаучфильм». Потом – с 1987 по 1989 год – работал в Педагогическом институте имени Герцена. Там была своя киностудия при кафедре технических средств обучения. Там снял полнометражный документальный фильм «Набату Герцена верны», посвящённый 60-летию института. Но после этого пришлось уйти из института по техническим причинам. И, чтобы я не был без работы, дедушка устроил меня старшим администратором в съёмочную группу фильма «Афганский излом».

Война на экране и на самом деле

Для справки: нашумевшая кинокартина «Афганский излом» рассказывает о последнем времени пребывания советских войск в Афганистане. Тем не менее на роль советского майора был приглашён брутальный итальянец Микеле Плачидо. Так решил режиссёр фильма – Владимир Бортко. Кроме Микеле Плачидо, в фильме можно увидеть таких популярных советских актёров, как Татьяна Догилева, Алексей Серебряков… 23­-летний Александр Переверзев должен был отвечать за работу пиротехников и каскадёров, но вместо этого ему пришлось участвовать в реальных боевых действиях.

Вот как это произошло:

– Наша съёмочная группа прибыла в Душанбе 3 января 1990 года. Удалось отснять 500 метров плёнки. 9 февраля к нам прилетели шестеро итальянцев вместе с Микеле Плачидо. Они привезли дорогую киноаппаратуру, стоимостью примерно в 4 миллиона долларов. А 11 февраля в Душанбе начались антирусские и антиармянские выступления. В тот же день со съёмок улетел Алексей Серебряков, который в фильме играл храброго сержанта. Серебрякова пришлось сопровождать в аэропорт на такси. Мы его отвезли, а назад таксисты уже отказывались ехать. И нам пришлось пешком через баррикады пробираться из аэропорта в гостиницу «Душанбе»…

А дальше я расскажу своими словами то, о чём прочитала в воспоминаниях участников событий – в статье Владимира Светозарова «Я видел это там, в Душанбе», в интервью «Кадры – под пулями»), которое дал журналистке М. Ильиной режиссёр Владимир Бортко, а также – в неопубликованных воспоминаниях Юрия Лебедева, в публикации Яна Куллибина. Дополнил эти воспоминания рассказ самого Александра Переверзева. Уже 11 февраля 1990 года был убит один из членов съёмочной группы – Никита Матросов. По иронии судьбы, он приехал на съёмки фильма добровольно, во время своего рабочего отпуска. Он работал на «Ленфильме» автомехаником, и одновременно был классным фотографом. Свой очередной отпуск решил провести, наблюдая за работой международного кинопроекта, и специально для этого устроился на проект администратором. Когда началось восстание, он поступил, наверное, как любой фотограф поступил бы на его месте: нашёл квартиру в доме на улице Ленина и из окна стал снимать разъярённую толпу. Но кто-то принял объектив фотоаппарата за автомат с оптическим прицелом. И несколькими выстрелами подряд Никита Матросов был убит. Случилось так, что именно Никита Матросов обучал Александра Переверзева вождению автомобиля, вместе они ходили в турпоходы, и этот человек был очень дорог для Александра.

12 февраля гостиница «Душанбе» уже была окружена митингующими. Озверелой толпе было всё равно: итальянцы там или русские. Разорвать собирались всех. К нашей съёмочной группе в числе консультантов был прикомандирован от 201-­й Гатчинской дивизии участник боевых действий в Афганистане, уже награждённый двумя орденами Красной Звезды, Хасанш Баксанов. Он должен был следить за достоверностью исполнения боевых сцен в «Афганском изломе». Но по распоряжению командования из Ленинградского военного округа вместо консультаций ему пришлось быстро организовать оборону гостиницы. События принимали жёсткий оборот, на глазах у съёмочной группы националисты растоптали беременную женщину, растерзали двух русских девушек-студенток. Микеле Плачидо был в ужасе. Очевидцы приводят его слова: «Да у вас тут покруче, чем у нас итальянская мафия». В тот же день в Ленинграде дедушка Александра Переверзева срочно организовал самолёт для спасения съёмочной группы. Но было одно условие – вывезти киноаппаратуру самолёт не сможет. И понадобились добровольцы, которые остались бы вместе с Х.Б. Баксановым защищать аппаратуру от экстремистов. Ко всеобщему удивлению, каскадёры от этой «почётной миссии» отказались. Неожиданно для всех добровольцами стали директор кинокартины Валерий Смоляков, актёр Валерий Григорьев и 23­-летний старший администратор Александр Переверзев. Он был самым молодым среди добровольцев. Их сразу же переодели в бронежилеты, выдали им автоматы разгрузки. Вместе с ними хотел быть добровольцем и второй режиссёр – Юрий Лебедев, но ему ещё 11 февраля во время стычки отбили ноги, и пришлось его везти в ленинградскую клинику. Но даже вытащить группу из города до аэропорта оказалось непросто. Сначала транспорт с киношниками двинулся из гостиницы «Душанбе» в гостиницу «Альпинист», где располагались другие члены съёмочной группы. Во время передвижения приходилось отстреливаться. Из «Альпиниста» эвакуировали не только киношников, но и детей из сборной Ленинграда по велосипедным гонкам, которые приехали в Душанбе на спортивные сборы. Это были 14–15-летние юноши и девушки, среди них – будущий олимпийский чемпион Дмитрий Нелюбин (его позже, в 2005 году, во время празднования Нового года, возле собственного дома в Ленинграде убили пьяные кавказцы). А вот русских туристов и гидрогеологическую партию поместить в самолёт уже было некуда, и их оставили на растерзание толпы.

Когда съёмочная группа уехала, Х.Б. Баксанов по приказу своего военного командования организовал переговоры с местными старшинами. Во время переговоров его сопровождали вооружённые Валерий Григорьев и Александр Переверзев. Благодаря достигнутому соглашению наступило затишье, и через два дня Александру Переверзеву удалось вывезти из Душанбе в Ленинград гроб с останками друга – Никиты Матросова. А затем он вернулся назад в Душанбе и добровольно оставался под руководством Х.Б. Баксанова до тех пор, пока обстановка в Душанбе не успокоилась. Съёмки фильма в это время проходили частично в Крыму, частично – в Ташкенте и в Сирии. Последние кадры доснимали снова в Душанбе. Но Александра Переверзева в этот момент со съёмочной группой уже не было. Он поехал в горы – восстанавливаться и кататься на лыжах. А потом его пригласил на работу в свою группу каскадёров Александр Массарский.

Забегая вперёд, скажу, что все четверо, добровольно оставшихся в Душанбе защищать имущество «Ленфильма», спустя 26 лет, в 2016 году, были награждены медалями «За участие в боевых действиях в Таджикистане». Вот такие истории иногда случаются. События из виртуальных превращаются в настоящие.

Летите медленнее, товарищ каскадёр

С 1990 по 2003 год Александр Переверзев работал в группе таких знаменитых каскадёров, как А. Массарский, Н. Бегалин, Д. Шулькин. За это время Александр Переверзев выполнил несколько трюков, которые никто не может повторить. Например, в фильме «Удачи Вам, господа» (это комедия, которую в 1992 году снял режиссёр Владимир Бортко) есть яркий, запоминающийся трюк. Персонаж Переверзева (точнее, это была героиня) должен был в тёмном зале промчаться на мотоцикле в проходе между зрительных рядов и на всей скорости запрыгнуть прямо на мотоцикле на сцену:

– Там сложность была в том, что глубина сцены – всего 8 метров, и нужно было на этом пятачке на всей скорости развернуться в воздухе и не врезаться в стенку.

– Как вам это удалось выполнить?

– У меня к тому времени была хорошая спортивная подготовка. Ещё в школе я увлекался альпинизмом, мотокроссом, активно занимался современным пятиборьем. (В пятиборье входят фехтование, плавание, конкур, соревнование по лёгкой атлетике плюс стрельба из пистолета). Пришлось несколько раз отрепетировать трюк, рассчитать расстояние до миллиметра… Но один из любимых для меня трюков – это то, что я делал в фильме «Задок и счастье».

Для справки: «Задок и счастье» – это французская комедия, которая снималась в Москве, потому что в 90-­е годы снимать фильмы в России было значительно дешевле, чем там, на родине. Режиссёром фильма выступил знаменитый Пьер-Анри Салфати. Картина была выпущена на экран в 1993 году.

– В этом фильме меня якобы из пушки выстреливали под купол цирка, и мне нужно было повиснуть на турнике под самым куполом. Естественно, у меня был страховочный трос, закреплённый через блок. На противоположном конце троса три человека прыгало вниз, а я в это время быстро летел наверх. Но по сюжету фильма в какой-то момент главному герою сделали «подлянку» и заложили в заряд в два раза больше пороху, чем обычно. И он пробил купол цирка и вылетел наружу. Для этого в куполе цирка сделали окно, затянули его бумагой. На улице поставили подъёмный кран, который меня должен был выдернуть через эту бумагу на улицу. А дальше было ещё веселее, так как по сценарию фильма я должен был приземлиться перед слонихой в стог сена. Естественно, всё снималось одновременно с разных точек. И один раз крановщик дёрнул меня чуть-чуть сильнее, чем обычно, и я на всём лету вместо стога попал прямо в слониху. Хорошо, что я успел сгруппироваться, и слониха была прикована к своему месту цепями. Поэтому ничего страшного не произошло… После этого был 13-серийный фильм «Аляска кид», который снят по заказу англичан, но здесь у нас, в Выборгском районе. Для него только отдельные планы – виды гор и красивой природы – были сняты в Польше. Всё остальное – у нас. Абсолютно все трюки были сделаны нашей съёмочной группой.

– Я просмотрела этот телесериал. Он целиком держится на трюках. Герои падают с гор, отчаянно дерутся в кабаках, тонут в реках. Сцены жёсткие, динамичные. А вы никогда не получали травмы на съёмках?

– Нет. Если трюк хорошо предварительно проработан, травм не должно быть. Ведь выполняет трюк один человек, а за ним стоит целая группа, которая всё просчитывает, страхует. Перед этим несколько раз надо отрепетировать. У меня случилась травма только на съёмках фильма «Ермак». И то не по моей вине. Эта картина тоже держится на трюках. И все сцены, в которых есть лошади, сняты с моими лошадьми. Я полгода жил в Барнауле и тренировал эти сцены.

Для справки: сериал «Ермак» снимался 10 лет и вышел на экраны в 1996 году. В нём играли: Виктор Степанов – в роли Ермака Тимофеевича, Ирина Алфёрова – в роли его невесты, а также Никита Джигурда и другие не менее известные актёры. Режиссёры – Владимир Усков и Владимир Краснопольский.

– Там есть сцена, в которой я дублировал Петра Вельяминова, когда его со связанными руками и босыми ногами, с мешком на голове, в 40­-градусный мороз татары привезли на коне к стене крепости, сбросили с коня, а сами быстренько ускакали. На репетициях всё шло нормально, но в последний момент режиссёр почему-то придумал, что должна выстрелить пушка. И, не предупредив меня, сделали выстрел из пушки. Меня сбросили с лошади, лошадь от выстрела шарахнулась в сторону и случайно прыгнула по моей ноге. Меня после этого отвели в машину «скорой помощи» – отогреться. Мороз был на самом деле 40-градусный, и я не сразу заметил, что с ногой что-то не то. Во время второго дубля стрелять из пушки запретили, всё прошло нормально. Я выполнил второй дубль, и только потом увидел, что у меня распухла нога. Перелома не случилось, но был очень сильный ушиб.

– Получается, что даже товарищи по съёмочной группе не всегда понимали, какой ценой вам удаётся выполнить трюк?

– В фильме «Мангуст» я в сцене драки должен был пролететь над головами и врезаться в стол (стол на самом деле раздвигался). А когда я летел, кинооператор Сергей Некрасов должен был провожать меня кинокамерой и снимать. А он не успел повернуть кинокамеру. И стал оправдываться: «Каскадёр пролетел слишком быстро. Придётся сделать ещё один дубль. А нельзя ли лететь помедленнее?»

Для справки: русский криминальный телесериал «Мангуст» вышел на экраны в 2003 году, и это был последний фильм, в котором снимался Александр Переверзев. Он рассказывает:

– В 2004 году я ушёл из кино по состоянию здоровья. Это произошло во время съёмок фильма «Мангуст». Съёмки были сначала в пустыне Сахара, а потом мы резко перебрались на север, где температура – минус 30 градусов. И я, из-за того что не прошёл акклиматизацию, получил микроинсульт. Никаких страховок, никаких пенсий мне не выплатили. Потому что считалось, что травма получена не на съёмочной площадке. Болезнь выбила меня на два года, и все заработанные деньги ушли на лечение. После чего пришлось поменять род деятельности. Поначалу я тренировал детей в своём Конно-­спортивном клубе. Сейчас я – руководитель общественной региональной организации «Взгляд из будущего», которая является структурным подразделением «Российского союза ветеранов». На своих акциях активно продвигаю работы молодых режиссёров, талантливых студентов. Организовываю для них творческие поездки в Донбасс, и, наоборот, поездки молодёжи из Донбасса в Санкт-Петербург…

К сожалению, в рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех 42-­х фильмах, в которых снимался наш герой. Но уже из того, что мы сообщили, читатель поймёт, что это было трудно и интересно. К сожалению, в России каскадёры до сих пор не имеют никаких привилегий, несмотря на то, что их работа связана с риском. Их творчество и вклад в создание фильмов до сих пор не оценены по достоинству.

Людмила ОДНОБОКОВА