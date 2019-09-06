Выборг встречает участников Фестиваля водного туризма

В Выборге 7 сентября состоится II Фестиваль водных видов спорта. В первый раз его провели в прошлом году, когда Ленинградская область отмечала Год туризма.

Но он сразу стал событием и занял почётное второе место в номинации «Лучший проект в области реализации событийного туризма» на Всероссийском конкурсе Russian Event Awards – 2018. В этом году Фестиваль водных видов спорта будет посвящён Году здорового образа жизни.

Развитие водного туризма является приоритетным для комитета по туризму Ленинградской области.

– В прошлом году нашу область посетили более 190 000 круизных туристов, – такую статистику привела заместитель председателя областного комитета по туризму Римма Сачунова. – Наиболее популярным направлением для туристов является деревня Верхние Мандроги, на втором месте Свирьстрой, потом Лодейное Поле, Выборг, Коневец, Старая Ладога. Сейчас из Выборга до Лаппеенранты ходит круизный корабль «Карелия». Мы хотим договориться, чтобы в Выборг заходили круизные корабли из Германии и Голландии. Наш регион был включён в число мест, которые с октября 2019 года иностранные туристы смогут посещать по электронным визам. И мы надеемся, что Фестиваль водных видов спорта после этого станет международным.

7 сентября в течение всего дня от площади Ленина в Выборге будут отправляться бесплатные пешеходные экскурсии «Морская история Выборга». В 11.00 на Рыночной площади начнут работу зоны отдыха и развлечений, куда войдут фудкорт и детские аттракционы. Основные мероприятия II Фестиваля водных видов спорта будут проходить на набережной 30-го Гвардейского корпуса и на набережной 40-летия ВЛКСМ. В Северной гавани в 12.00 в рамках торжественной церемонии открытия пройдет парад маломерных судов. Затем в рамках фестиваля состоятся соревнования малых яхт класса «Оптимист», парусных катамаранов, эстафета на лодках типа «Пелла», а также показательные выступления лодок класса «Лагуна-комби», гонки на каноэ и байдарках, выступления на каяках разных видов, катерах и гидроциклах. Зрители смогут увидеть соревнования по сап­серфингу.

А ещё будут бесплатные катания для детей на парусных лодках и катамаранах, мастер-классы по управлению плавсредствами. Готовится специальный морской флешмоб. Кроме того, в течение восьми часов на главной сцене фестиваля будет проводиться концерт. Выступят шоу-коллектив «Гардарика», оркестр «Фаворит», бард Алексей Родин, кавер-группы «Action» и «Нева-да». Специальную программу для фестиваля подготовил солист Мариинского театра Леонид Захожаев совместно с ансамблем русских народных инструментов «Квинтет четырех». А закончится всё это действие грандиозным фейерверком.

Людмила ОДНОБОКОВА