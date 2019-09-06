Всеволожский ветеран вырастил победный урожай

Житель Всеволожского района Николай Прокофьевич Фоменко, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, стал лучшим на областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье». Он занял первое место в номинации «Преемственность поколений», удивив судей урожаем со своего огорода. Кроме того, Николай Прокофьевич стал самым старшим по возрасту победителем конкурса.

В этом году итоговый турнир дачников-любителей прошел в Луге. Победителей определяли по семи номинациям. Жюри выбрало лучшее ветеранское подворье, лучшего животновода, овощевода, пчеловода, цветовода, а также лучшую детскую грядку и самый благоустроенный дачный (садовый) участок. Им были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

На празднике побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что ветераны – самые активные и неравнодушные жители региона.

Финал смотра-конкурса «Ветеранское подворье» в 2020 году пройдет в Гатчине.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти