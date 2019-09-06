Всеволожские футболисты сыграют в финале Кубка Ленобласти

В субботу, 7 сентября, для мужской команды по футболу Всеволожского района «ВМР ЛО» состоится очень ответственное соревнование. Финал Кубка Ленинградской области по футболу пройдет в поселке Рощино.

Поддержать команду можно на стадионе «Рощино Арена» в 16.00.

Тем временем продолжаются игры чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд. Только что закончился 14-й тур чемпионата. Теперь результаты на чемпионате распределились следующим образом (см. таблицу).